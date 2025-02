Uyuşturucuya darbe: 2 bin 656 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 haftada uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 78 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ve 8 milyon 437 bin adet ise uyuşturucu hap ele geçirildi.

BİNLERCE ŞÜPHELİ YAKALANDI



Yerlikaya, 2 bin 656 şüphelinin yakalandığını duyurdu.



"Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." dedi.