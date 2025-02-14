Uyuşturucuya darbe: 2 bin 656 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen 3 haftada 2 bin 656 uyuşturucu satıcısının yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ve 8 milyon 437 bin adet ise uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 haftada uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 78 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ve 8 milyon 437 bin adet ise uyuşturucu hap ele geçirildi.
BİNLERCE ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yerlikaya, 2 bin 656 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
"Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 78 İlde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 24 ilde Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlediğimiz operasyonlarda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 14, 2025
➡️ 1 Ton 806 Kg Uyuşturucu Madde,
➡️ 8 Milyon 437 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
⚠️ 2 bin… pic.twitter.com/IQr1qTbw83
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