Uyuşturucuya Narkoçelik operasyonu: 142 tutuklama

Son dakika haberi! Uyuşturucu satıcılarıyla mücadele aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-47 operasyonuyla sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu madde ticareti yapan 150 kişinin yakalandığını açıkladı.



Yerlikaya, 150 şüpheliden 142'sinin tutuklandığını, 8'ine ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.



Paylaşımında "Sanal ortamda internet tabanlı haberleşme ve dijital platformlar aracılığıyla uyuşturucu ticareti yapan çevrimiçi zehir tacirlerine yönelik yürüttüğümüz operasyonlarımız hızla devam edecek." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "İçişleri ailesi olarak ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız." dedi.

