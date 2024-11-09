Uyuşturucuya Narkoçelik operasyonu: 142 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere Narkoçelik-47 operasyonunun düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya, 142 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Uyuşturucuya Narkoçelik operasyonu: 142 tutuklama
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Son dakika haberi! satıcılarıyla mücadele aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanı , Narkoçelik-47 operasyonuyla platformları üzerinden uyuşturucu madde ticareti yapan 150 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, 150 şüpheliden 142'sinin tutuklandığını, 8'ine ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Paylaşımında "Sanal ortamda internet tabanlı haberleşme ve dijital platformlar aracılığıyla uyuşturucu ticareti yapan çevrimiçi zehir tacirlerine yönelik yürüttüğümüz operasyonlarımız hızla devam edecek." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "İçişleri ailesi olarak ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız." dedi.

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