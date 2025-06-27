Uyuşturucuya özendiren paylaşımlara gözaltı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sosyal medya hesabından yasaklı maddeye özendirici paylaşımlar yapan bir kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından uyuşturucuyu özendiren paylaşımlar yaptığı belirlenen D.B.'nin evine operasyon düzenledi.
Osmangazi Mahallesi'ndeki adresinde yapılan aramada, 12 tablet içerisinde 167 Galara ibareli sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen D.B. hakkında adli işlemler başlatıldı.
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