Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, polisin parmağını kopardı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis, şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheli gözaltı işlemi sırasında polisin parmağını ısırarak kopardı.
Çorlu'nun Cemaliye Mahallesi Çiçek Caddesi'nde dün akşam şüpheli şahıslara yönelik kontrollerde bulunan motosikletli polis timleri, yaya gezen C.B. isimli şüpheliyi durdurarak arama yaptı.
Aramada, şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli C.B, gözaltına alındığı sırada polis memuru B.K'nin parmağını ısırarak kopardı. Yaralanan polis memuru Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıktığı öğrenilen C.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
