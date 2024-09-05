Uyuşturucuyu atıp kaçan şüpheliden polise sitem: “Bir içimliği zehir ediyorsunuz”

Aksaray’da K.E., polisin durdurduğu otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli, kaçarken uyuşturucuyu nereye attığını soran polise, “Bir içimlik onu bile zehir ediyorsunuz bana, attım diyorum ya abi” diye sitem etti.

Uyuşturucuyu atıp kaçan şüpheliden polise sitem: “Bir içimliği zehir ediyorsunuz”

Olay Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 50 ABP 029 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.

Uygulama noktasında durdurulan otomobilden indirilen yolcu konumundaki K.E. (32) kimlik kontrolünden geçirilmek istediği esnada aniden koşarak kaçmaya başladı. Şahsın kaçması üzerine polis ve bekçiler hem yaya hem de araçla şahsın peşine düştü. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, polislerin diğer ekiplere anonsu üzerine bölgenin abluka altına alınmasıyla kısa sürede yakalandı.

Bekçi ve polislerin yaya ve araçla yaptığı kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Yakalanınca etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan K.E.’nin üzerinde yapılan aramada her hangi bir suç unsuruna rastlanmazken, uyuşturucuyu kaçarken attığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyle birlikte sokak sokak atılan uyuşturucuyu aradı.

POLİSLERE SİTEM ETTİ

Çöp konteynırlarının bile kontrol edildiği aramada şüpheli şahısta da polis memurlarıyla kendi attığı uyuşturucu aradı. memurunun “Neden bu kadar ekibi peşine takıyorsun, neden uğraştırıyorsun?” sorusuna, “Abi bir içimlik onu bile zehir ediyorsunuz bana vallahi. Attım diyorum ya abi” diye sitem etti. Uzun süre yapılan aramada polis memurlarına ilginç teklif ve konuşma yapan şüpheli, “Kendinizi de yordunuz, ne yapacaksınız? Bırakın gitsem olmaz mı gözünüzü seveyim. Dilim damağım kurudu, vallahi konuşacak halim yok. Hatırlayacak bir kafam olsa emin ol söyleyeceğimde” dedi. Aramalarda her hangi bir bulguya rastlanmazken, gazetecilerin “Uyuşturucuyu nereye attın?” sorusuna “Hatırlamıyorum” diye cevap veren şahıs polis aracına bindirildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Diyabet cihazında geri ödeme sorunu: SGK sadece 20 TL'sini karşılıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Başakşehir TEM Otoyolu'nda otomobil alev topuna döndü

Başakşehir TEM Otoyolu'nda otomobil alev topuna döndü

Bahçelievler'de iki ayrı silahlı saldırı olayında tutuklu sayısı 15'e yükseldi

Bahçelievler'de iki ayrı silahlı saldırı olayında tutuklu sayısı 15'e yükseldi

Takip ettikleri kuyumcuyu öldürüp 1 kilo altını çaldılar

Takip ettikleri kuyumcuyu öldürüp 1 kilo altını çaldılar

Otomobil, kamyonun altına girdi; 2 kardeş öldü, 8 kişi yaralandı

Otomobil, kamyonun altına girdi; 2 kardeş öldü, 8 kişi yaralandı

İstanbul Havalimanı’nda 20 bin adet sülük ele geçirildi

İstanbul Havalimanı’nda 20 bin adet sülük ele geçirildi

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Eylül 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Eylül 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...