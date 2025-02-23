Uyuşturucuyu kargoya verdiler: Hakkari'de kargo arabasında 102 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'de kargoya verilen 6 çuvalda 102 kilogram, kargo göndericisi şüphelinin evinde de 5,70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucuyu kargoya verdiler: Hakkari'de kargo arabasında 102 kilo metamfetamin ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, dün şüpheli olabileceği değerlendirilen 6 çuval kargo gönderisi içinde 102 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucuyu kargoya verdiler: Hakkari'de kargo arabasında 102 kilo metamfetamin ele geçirildi - 1

Aynı gün kargo göndericisi olan şüphelinin ikametinde de arama yapan ekipler, 5,70 gram sentetik buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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