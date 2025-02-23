Uyuşturucuyu kargoya verdiler: Hakkari'de kargo arabasında 102 kilo metamfetamin ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, dün şüpheli olabileceği değerlendirilen 6 çuval kargo gönderisi içinde 102 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.