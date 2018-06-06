Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu kullanımını ve ticaretini engellemek amacıyla çalışma başlattı.
Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kontrol yapan ekipler, Antalya'dan gelen yolcu otobüsünden inen H.A.'nın hareketlerinden şüphelendi.
Yapılan aramada şüphelinin kulaklığında 2.59 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.A.'ya "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Uyuşturucuyu kulaklığa saklamış
Anadolu AjansıTürkiye
Isparta'da kulaklığında uyuşturucu bulunan şüpheli, gözaltına alındı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu kullanımını ve ticaretini engellemek amacıyla çalışma başlattı.