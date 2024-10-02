Uyuşturucuyu sakladığı yer pes dedirtti! 38 yaşındaki avukat tutuklandı

İstanbul Barosu avukatı ve grafiker arkadaşı, saç kurutma makinesi ve şarj cihazı içine zulalanmış uyuşturucuyla yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Uyuşturucuyu sakladığı yer pes dedirtti! 38 yaşındaki avukat tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu bir araçta yaptıkları aramada saç kurutma makinesi ve batarya şarj aleti içine zulalanmış 2 parça halinde 210 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve 2 adet kullanım aparatı ele geçirdi.

Uyuşturucuyu sakladığı yer pes dedirtti! 38 yaşındaki avukat tutuklandı - 1

Olayla ilgili Avukatlarından 38 yaşındaki U.A. ve 37 yaşındaki grafiker arkadaşı E.K. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan U.A. ve E.K. bugün Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren avukat ve arkadaşı mahkemece " madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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