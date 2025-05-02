Bartın'da evde uyuyakalan çocuk, mahalleyi ayağa kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi'ndeki evde yalnız kalan 11 yaşındaki Ö.Y. uyuyakaldı.

Eve dönen baba, tüm çabalarına rağmen oğluna ulaşamadı. Kapıyı açamayan baba, oğlunun hayatından endişe etti.

Polis ve itfaiyeye arayan baba, ekiplerden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise merdiven yardımıyla daireye girdi.