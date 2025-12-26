Uyuyan kocasını kızgın yağ ile öldüren kadına 24 yıl hapis talebi

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Zeynep G. isimli kadın, eşi Sinan G.'yi uyuduğu sırada kızgın yağ dökerek öldürmüştü.

24 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın soruşturma aşamasında alınan ifadesinde üzerine atılı suçlamaları ikrar ettiği belirtilen iddianamede, maktul ile sanığın 24 yıllık evli oldukları ve 2 çocuklarının olduğu aktarıldı.

İddianamede, eşler arasında maktulün alkol alması ve sanığa yönelik adli makamlara yansımamış şiddet eylemleri nedeniyle sorunlar yaşandığı bilgisi yer aldı.

Olay günü sanığın eve alkollü şekilde gelen eşinin uyumasını beklediği, uyuduğundan emin olduktan sonra mutfağa giderek tencere içerisinde ayçiçek yağını kaynattığı ve uyuyan eşinin vücuduna yağı dökerek öldürdüğü belirtildi.

Sanığın, suçu işlemeden önce makul süre boyunca maktulün uyumasını bekleyerek eylemi tasarladığı ve canavarca hisle hareket ettiği vurgulanan iddianamede, suçun, eşler arasındaki olay öncesine dayalı şiddet eylemleri ve maktulün alkol düşkünlüğü nedeniyle haksız tahrik altında gerçekleştirildiği kaydedildi.

İddianamede haksız tahrik indirimi uygulanan sanık Zeynep G.'nin “eşe karşı haksız tahrik altında tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 15 Ekim Çarşamba günü akşam saatlerinde Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Varol Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Sinan G. eve alkollü geldiği için Zeynep G. ile tartışmaya başladı. 25 yıldır evli olan çiftin tartışması bir süre sonra sona erdi ve Sinan G. uyumaya gitti. Zeynep G. ise mutfakta kaynattığı kızgın yağı uyuyan eşi Sinan G.'nin üzerine döktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sinan G.'yi hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren Zeynep G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.