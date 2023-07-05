Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 6 kez bıçakladı

Kadına şiddet olaylarına bir yenisi Batman'dan eklendi.



5 çocuk annesi F.Y., şiddetli geçimsizlik nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası D.Y. ile evin içinde tartıştı. Çift tartışmaya başladı ve koca D.Y. eşini evin içinde 6 yerinden bıçakladı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar eşini bıçaklayan adamı linç etmek istedi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 çocuk annesini Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, şüpheliyi zırhlı araçla mahalleden çıkardı ve gözaltına aldı. 35 yaşındaki 5 çocuk annesi durumunun ağır olduğu bildirildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin