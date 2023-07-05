Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 6 kez bıçakladı

Batman'da 5 çocuk annesi F.Y. (35), çıkan tartışmada eşi tarafından bıçaklandı. 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralanab F.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 6 kez bıçakladı

Kadına şiddet olaylarına bir yenisi 'dan eklendi.

5 çocuk annesi F.Y., şiddetli geçimsizlik nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası D.Y. ile evin içinde tartıştı. Çift tartışmaya başladı ve koca D.Y. eşini evin içinde 6 yerinden bıçakladı. 

Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 6 kez bıçakladı - 1

Olayı gören çevredeki vatandaşlar eşini bıçaklayan adamı linç etmek istedi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 çocuk annesini Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi zırhlı araçla mahalleden çıkardı ve gözaltına aldı.

35 yaşındaki 5 çocuk annesi durumunun ağır olduğu bildirildi.

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