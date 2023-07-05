Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 6 kez bıçakladı

Kadına şiddet olaylarına bir yenisi Batman'dan eklendi.
5 çocuk annesi F.Y., şiddetli geçimsizlik nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası D.Y. ile evin içinde tartıştı. Çift tartışmaya başladı ve koca D.Y. eşini evin içinde 6 yerinden bıçakladı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar eşini bıçaklayan adamı linç etmek istedi.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 çocuk annesini Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüpheliyi zırhlı araçla mahalleden çıkardı ve gözaltına aldı.
35 yaşındaki 5 çocuk annesi durumunun ağır olduğu bildirildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Haber
- Batman