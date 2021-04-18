Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı

Kütahya'da lokanta işleten Hanım Ç., iftar yemeği sırasında eski eşi tarafından bıçaklandı. Şüpheli Emin N., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, Hanım Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA 18.04.2021 - 10:31

Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı

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Kütahya'da Hanım Ç., bir süre önce boşandığı eski eşi Emin N. tarafından bıçaklandı.

Olay, saat 20.15 sularında Ali Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Hanım Ç.’nin işlettiği lokantada dükkanına bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Emin N. geldi. Tezgahtan aldığı ekmek bıçağıyla eski eşi Hanım Ç.’yi göğsünden bıçaklayarak yaralayan Emin N., dükkandan çıkıp kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince kaçan şüpheli Emin N., yakalanarak gözaltına alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hanım Ç. ise ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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