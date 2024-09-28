Uzaklaştırma kararı aldırdığı kişi tarafından av tüfeğiyle vuruldu

Burdur'da otobüs durağında bekleyen kadını av tüfeğiyle ateş açarak yaralayan zanlı tutuklandı.



Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'ndaki silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli E.E. Bucak ilçesinde gözaltına alındı.



Merkeze getirilen E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ



Saldırıda bacağından yaralanan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen R.K'nin daha önce E.E. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı tespit edildi.



Dün Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'ndaki otobüs durağında bekleyen R.K'ye, şüpheli E.E. tarafından yolun karşısından av tüfeğiyle ateş edilmiş, yaralanan kadın hastaneye kaldırılmıştı.