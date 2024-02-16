Uzaklaştırma kararı biten adam eve girdi: Anne ve kızları KADES'le kurtuldu

Samsun'da daha önce üç ay birlikte yaşadığı kadının evinden uzaklaştırma alan adam, uzaklaştırması bitince anne ve iki kızının yaşadığı eve girdi. Balon kapısını kırıp içeri giren adam, evdeki kızlardan birinin KADES uygulamasından yardım istemesiyle gözaltına alındı.

Uzaklaştırma kararı biten adam eve girdi: Anne ve kızları KADES'le kurtuldu

’un Atakum ilçesinde Ş.T., daha önce birlikte yaşadığı kadının evine uzaklaştırması bitince balkon kapısını kırıp girdi. Ş.T.'nin silah doğrultması üzerine annelerinin sesini duyan evdeki 2 kızdan biri KADES uygulamasını kullandı. Anne ve 2 kızı polis tarafından kurtarılıp, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Samsun'da meydana geldi.

Hakkında 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı bulunan Ş.T., bu süre bittikten sonra 2 kızıyla birlikte yaşayan 38 yaşındaki G.Y. isimli kadının evine gitti.

Balkon kapısını kırarak evin yatak odasına giren Ş.T., daha önce 8 yıl birlikte yaşadığı G.Y.’ye silah doğrulttu.

Bağırış seslerini duyan G.Y.’nin kızı Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ni (KADES) kullanarak polisi çağırdı. Ekipler, 1,5 dakikada olay yerine giderek anne G.Y. ve 2 kızını kurtardı.

Olayla ilgili Ş.T., 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 1 çekiç ve 1 murç ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Çöp ev skandalında yeni karar: Teyzenin tahliyesine itiraza ret

Çöp ev skandalında yeni karar: Teyzenin tahliyesine itiraza ret

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...