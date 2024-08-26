Uzaklaştırma kararı koruyamadı: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kadın, park halindeki araçta tartıştığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet sonrası kaçan zanlı hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı olduğu öne sürüldü.

Uzaklaştırma kararı koruyamadı: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

'dan haberi geldi.

Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde park halindeki otomobilde Muhittin Kıvrık (43) ile boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada zanlı, eşini bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uzaklaştırma kararı koruyamadı: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü - 1 Muhittin Kıvrık

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Senem Kıvrık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ndeki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan Muhittin Kıvrık hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı olduğu öne sürüldü.

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