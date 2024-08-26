Uzaklaştırma kararı koruyamadı: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Muğla'dan kadın cinayeti haberi geldi.

Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde park halindeki otomobilde Muhittin Kıvrık (43) ile boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada zanlı, eşini bıçakla yaraladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

