Uzaklaştırma kararına uymadı kızını bıçakladı

Kayseri'de bir baba, uzaklaştırma kararına uymayıp yanına gittiği kızını çıkan kavgada bıçakla yaraladı. Olayda baba da kızının attığı taşla yaralandı.

Uzaklaştırma kararına uymadı kızını bıçakladı

'nin Melikgazi ilçesinde evli ve 1 çocuk annesi Buse E., kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla babası Yunus Y. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ancak baba Yunus Y.  bugün saat 14.00 sıralarında karara uymayıp kızının yanına gitti.

İkili arasında Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Uzaklaştırma kararına uymadı kızını bıçakladı - 1

Kavgada Buse E., yerden aldığı taşla babasını başından yaraladı. Yunus Y. ise kızını bıçakla yaraladı. Olay sonrası Buse E., bir pide fırınına sığındı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Buse E., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, babası Yunus Y. ise Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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