Uzaklaştırma kararına uymadı kızını bıçakladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evli ve 1 çocuk annesi Buse E., kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla babası Yunus Y. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ancak baba Yunus Y. bugün saat 14.00 sıralarında karara uymayıp kızının yanına gitti.

İkili arasında Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.