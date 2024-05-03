Uzaklaştırma kararına uymadı kızını bıçakladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evli ve 1 çocuk annesi Buse E., kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla babası Yunus Y. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
Ancak baba Yunus Y. bugün saat 14.00 sıralarında karara uymayıp kızının yanına gitti.
İkili arasında Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada Buse E., yerden aldığı taşla babasını başından yaraladı. Yunus Y. ise kızını bıçakla yaraladı. Olay sonrası Buse E., bir pide fırınına sığındı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Buse E., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, babası Yunus Y. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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