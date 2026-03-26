Uzaklaştırma kararını kaldırttığı eşi ağır yaraladı

Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir adreste kesici aletle yaralanmış bir kadın olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan kadının 27 yaşındaki Hava Ç. olduğu ve vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak yaralandığı belirlendi.

Bilinci açık olan kadın ilk ifadesinde kendisini eşi Mehmet Ç.'nin bıçakladığını söyledi. Yaralı kadın ayrıca eşi hakkında daha önceden uzaklaştırma kararı bulunduğunu ancak barıştıklarını ve 23 Mart'ta tedbir kararından vazgeçtiğini söyledi. Mehmet Ç., polis ekiplerince olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla birlikte yakalandı. Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.