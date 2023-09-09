Uzaklaştırma kararının bittiği gün kapıya dayanıp eşine tehditler savurdu

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam, kararın sona erdiği gün eşinin yaşadığı evin önüne gelip tehditler savurdu.



Olay, 4 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde, Sultangazi’ye bağlı Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi.



Eşiyle boşanma aşamasındaki Yasemin E., annesinin evinde yaşamaya başladı.

Boşanma süreci içerisinde eşi sık sık Yasemin E.’nin yaşadığı eve gelerek kendisini ve ailesini rahatsız etti.



Yasemin E.’nin şikayetçi olması üzerine eşine uzaklaştırma kararı verilerek elektronik kelepçe takıldı.