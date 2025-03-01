Uzatma kablosu alev aldı

İnebolu ilçesi Taşoluk köyünde S.İ.’ye ait evde prize takılan uzatma kablosu ısınarak alev aldı.

Eşyaların tutuşması neticesinde odada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İnebolu ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler vatandaşların da yardımıyla yangını büyümeden söndürdü.

Yangından etkilenen S.İ. ile M.İ., sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında evdeki eşyalarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.