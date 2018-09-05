Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Avrupa’nın en iyi dünyada ise ilk 5 uzay ve havacılık merkezinden birisi olarak lanse edilen ve geçen yıl Ağustos ayında temeli atılan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin çatısındaki çalışmalar sırasında yangın çıktı. Kaynak yapan işçilerin makinesinden çıktığı iddia edilen kıvılcımın izolasyon malzemelerini tutuşturması üzerine alevler binanın çatısını sardı. Yanan binanın Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) yakın olması sebebiyle ekipler kısa sürede olay yerine gelerek alevleri kontrol altına aldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında yaralanan kimsenin olmaması herkesi sevindirdi.



Ayrıca, bölgeye tedbir amaçlı 112 acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının kesin çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlatırken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



Yılsonunda açılması planlanan ve 200 milyona mal olan merkez için en büyük desteği Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK veriyordu.