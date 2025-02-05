Üzerinde 300 altın sikkeyle yakalandı

Iğdır'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı, üzerinde 300 altın sikke ele geçirildi.

Üzerinde 300 altın sikkeyle yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, poşetlere konulan tarihi eser niteliğinde 300 altın sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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