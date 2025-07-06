Üzerinde bin 232 sentetik hapla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.



Ekipler, düzenledikleri operasyonda Ö.S'nin (25) üzerinde bin 232 sentetik ecza hapı ele geçirdi.



Operasyonda gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.