Üzerinde "geçersiz" yazan 80 bin dolarla 20 ton ürün aldı

İstanbul'da ticaret yaptığı kişiye sahte 80 bin dolar veren Nijerya uyruklu kişi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yurt dışına gıda ürünleri ihraç eden Türk iş adamı A.D., üç yıldır karşılıklı ticaret yaptıkları Nijerya uyruklu A.A.I.A.’ya, son alışverişlerinde 100 bin dolar karşılığında 20 ton ekmek mayası sattı. Yüklü miktarda mayayı satın alan A.A.I.A., karşılığında ilk etapta 20 bin dolar kapora aldı.

İş adamı A.D., daha önce defalarca 100 binlerce dolar tutarında ticaret yaptıkları Nijeryalı iş adamına güvenerek paranın geri kalan 80 bin dolarını 13 Eylül’de teslim almak üzere sözleşti. A.D. ile Nijerya uyruklu tüccar geçtiğimiz pazartesi günü kalan paranın teslimi için Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir kafede bir araya geldi.

A.D., kafede ticaret yaptıkları Nijeryalı A.A.I.A.’ya ikramda bulunduktan sonra sattığı ürünün geri kalan kısmı olan 80 bin doları çantasına koyarak ayrıldı.

Türk iş insanı bir süre sonra incelediği paraların üzerinde "geçersizdir" yazdığını fark etti. Nijeryalı A.A.I.A’ya ulaşamayan A.D. dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.

ÜZERİNDE SAHTE DOLARLARLA YAKALANDI



İhbar üzerine harekete geçen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, Nijeryalı dolandırıcı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının üzerinde yakalandığı sırada 802 adet daha sahte dolar ele geçirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen Nijeryalı dolandırıcının, adli makamlarca “adli kontrol“ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.