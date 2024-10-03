Üzerinden 12 bin 980 TL çıkan dilencinin 9 bin TL devlet yardımı aldığı ortaya çıktı

HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yapılan denetimler kapsamında Antakya Haraparası Mahallesi'nde rutin devriye esnasında, Orhan K. isimli kişinin dilendiğini tespit etti ve üzerinde yapılan aramada 12 bin 980 lira çıktı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi para toplayabilmek için vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere karşı il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Durum üzerine dilencinin üzerinden çıkan paraya kamuya aktarılmak üzere el konulmuştu.



Ekiplerin yaptığı incelemelerde şahsın evde bakım aylığı aldığı ve aylık 9 bin TL paranın devlet tarafından ailesine verildiği öğrenildi.



Şahsın 10 yıldır devlet yardımı aldığı, çeşitli desteklerden ve yardımlardan faydalandığı ortaya çıktı.