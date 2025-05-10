Üzerinden atlamak isterken koluna demir korkuluk saplandı
Şanlıurfa'da 10 yaşındaki çocuğun koluna demir korkuluk saplandı. Çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bina çevresini kapatan demir korkuluk üzerinden atlamak isteyen M.A.'nın (10) koluna demir korkuluk saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerince demir korkuluğun kesilmesiyle kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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