Üzerinden atlamak isterken koluna demir korkuluk saplandı

Şanlıurfa'da 10 yaşındaki çocuğun koluna demir korkuluk saplandı. Çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Üzerinden atlamak isterken koluna demir korkuluk saplandı

'nın Karaköprü ilçesinde bina çevresini kapatan demir korkuluk üzerinden atlamak isteyen M.A.'nın (10) koluna demir korkuluk saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

ekiplerince demir korkuluğun kesilmesiyle kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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