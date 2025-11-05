Üzerine ağaç devrilen temizlik işçisi hayata tutunamadı
05.11.2025 19:32
DHA
Bursa Mustafakemalpaşa'da üzerine ağacın devrilmesiyle ağır yaralanan belediye temizlik işçisi İbrahim Durak, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.
Mustafakemalpaşa ilçesinin Suuçtu Şelalesi Mesire Alanı'nda meydana gelen talihsiz olayda, üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanan İbrahim Durak (48), tedavi gördüğü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olay, 24 Ekim'de saat 12.30 sıralarında Muradiyesarnıç Mahallesi’ndeki Suuçtu Şelalesi Tabiat Parkı’nda meydana geldi. Mustafakemalpaşa Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak görev yapan İbrahim Durak, mesire alanında çevre temizliği yaptığı sırada üzerine devrilen ağacın altında kaldı. Ağır yaralanan 3 çocuk babası Durak, ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavisi süren İbrahim Durak, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.