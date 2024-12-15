Üzerine beton blok düşen işçi can verdi

Organize sanayi bölgesindeki bir prefabrik fabrikasında üretilen beton blok, vinçle taşındığı sırada kancanın yerinden çıkması sonucu Hüseyin Akbulut’un üzerine düştü.

Mesai arkadaşları durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Akbulut’un yaşamını yitirdiği belirledi. Üzerindeki beton blok vinçle kaldırılan Hüseyin Akbulut, incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



6 AY ÖNCE EVLENMİŞ



Otopsi sonrası yakınlarını teslim edilen Akbulut'un cenazesi, Güzelyurt ilçesi Uzunkaya köyünde bugün toprağa verildi.

Akbulut’un 6 ay önce Fas uyruklu Ayşe Akbulut ile evlendiği ve köyden Aksaray’a taşınıp prefabrik fabrikasında çalıştığı, eşinin de 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.