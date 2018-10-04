Antalya'nın Korkuteli ilçesi Osman Önal İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Yasin Alkan'ın üzerine kitap dolabı devrildi.
Ağır yaralanan Alkan, öğretmenlerinin ihbarıyla okula gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Okulda inceleme yapan polis ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.
Üzerine dolap devrilen öğrenci ağır yaralandı
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'da okulda üzerine kitap dolabı devrilen ilkokul öğrencisi ağır yaralandı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Osman Önal İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Yasin Alkan'ın üzerine kitap dolabı devrildi.