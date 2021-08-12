Üzerine düşen yıldırımdan ineğin kuyruğunu tutarak kurtuldu

Rize’de yıldırım düştüğü esnada ineğin kuyruğundan tutarak hayatta kalan Kemal Karadeniz o anları anlattı.

Dün akşam saatlerinde kendisine ait büyük baş hayvanları ahıra almak isteyen 56 yaşındaki Kemal Karadeniz’in üzerine yıldırım düştü.

Bu esnada Karadeniz ineğin kuyruğundan tuttuğu için kendisine düşen akım bir anda hayvana geçti ve büyük baş hayvan orada telef oldu.

Karadeniz ise yıldırımın etkisi ile 15 metre ileriye savruldu. Yerde baygın yatan Karadeniz’i fark eden çevre sakinleri hemen acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayvanlarını ahıra getirmek üzere çaba gösterdiği sırada yıldırımın düştüğünü ve ineğin kuyruğuna tuttuğu dile getiren Kemal Karadeniz “4 arkadaş Koçdüzü Yaylası'nda çobandık. Dolu yağmaya başlayıca göz gözü görmez hale geldi. Bizde inekleri 4 arkadaş alıp aşağıya doğru iniyorduk. Ben bir tanesinin kuyruğunu tuttum" dedi.

Bu sırada yıldırım çakmasıyla iki ineğin telef olduğunu söyleyen Karadeniz olay anını, "Allah’a şükür bize bir şey olmadı. 15 metre falan attı beni. 5 dakika bir baygınlık geçirdim sonra kendim kalktım" diye anlattı.

"DOKTORLAR DA ŞAŞIRDI"



Babasının doktora gitmek istemediğini söyleyen,Kemal Karadeniz’in oğlu Ahmet Karadeniz ise "Biz apar topar getirdik. Biz 15 metre fırlatıldı diye söylediğimizde doktorlar çok şaşırdı. Serum falan takıldı. Elektrik böbreklere bir ufak zarar vermiş. 24 saat bekledik ve çıktık. Babamın şemsiyesi vardı, şimşeği şemsiyeden aldı diye düşünüyoruz. Direk de ineğe verdi. Yani babam aracı olmuş oldu. İnek telef oldu ama babam iyi” diye konuştu.

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