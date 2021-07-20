Üzerine inek düştü: Mal sahibinden şikayetçi olacağım

Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Antalya, Muğla ve Burdur'da da bazı kasaplar ve kurban kesmeye çalışırken yaralananlar, hastanelere başvurdu.



Vücutlarının çeşitli yerlerinden satır ve bıçakla yaralananların çoğunluğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Antalya'da kent merkezinde kesim sırasında yaralanan 34 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.



Burdur'da 27, Muğla'da 30 "acemi kasap" kurbanlıklarını keserken yaralandı.

"MAL SAHİBİNDEN DAVACI OLACAĞIM"



Burdur'da Şeref Deniz Beloğlu, hastane çıkışında gazetecilere, ahırdan çıkarmaya çalıştığı sırada ineğin üzerine düştüğünü söyledi.



Bacağının kırıldığını belirten Beloğlu, "Mal sahibinden davacı olacağım, bana bu ineğin huysuz olduğunu söylemedi. Dünyam ters döndü, sanki gece oldu gibi hissettim" dedi.