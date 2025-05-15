Üzerine iskele düşen inşaat işçisi yaralandı
Hastane inşaatında inşaatında iskelenin düşmesi neticesinde bir işçi yaralandı.
Çorum'da E.C.Y (24) inşaat alanında çalışırken düşen iskelenin vücuduna denk gelmesi neticesinde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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