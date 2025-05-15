Üzerine iskele düşen inşaat işçisi yaralandı

Çorum'da E.C.Y (24) inşaat alanında çalışırken düşen iskelenin vücuduna denk gelmesi neticesinde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.