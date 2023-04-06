Üzerine kaya devrilen araçtaki 4 öğretmen hayatını kaybetti

Adana'da Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.
Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti.
Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan taziye mesajı paylaştı.
Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi:
''Adana Saimbeyli ilçemizde heyelan nedeniyle 4 öğretmen kardeşimizin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Yaşamını yitiren öğretmen kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Milletimizin ve eğitim camiamızın başı sağ olsun.''