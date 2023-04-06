Üzerine kaya devrilen araçtaki 4 öğretmen hayatını kaybetti

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan taziye mesajı paylaştı.



Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi:



''Adana Saimbeyli ilçemizde heyelan nedeniyle 4 öğretmen kardeşimizin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Yaşamını yitiren öğretmen kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Milletimizin ve eğitim camiamızın başı sağ olsun.''

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