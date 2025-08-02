Üzerine kaynar su döküldü, hastanelik oldu: Bursa'da feci olay

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 71 yaşındaki Kenan K., mutfakta ocak üstünde bulunan sıcak su dolu çaydanlığı almak istediği sırada üzerine devrildi.

İki bacağında da yanıklar oluşan yaşlı adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YANIK SERVİSİNE YATIRILDI

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından iki bacağında da birinci ve ikinci derece yanık oluşan adam yanık servisine yatırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

