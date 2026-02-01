Üzerine kaynar su dökülen 20 aylık bebek taburcu edildi

Üzerine sıcak su dökülerek hastanelik olan bebek taburcu edildi.

İstanbul'un Güngören ilçesinde yaşayan ailenin, 20 aylık bebeğinin üzerine iddiaya göre 23 Aralık günü evde ailesiyle olduğu sırada su ısıtıcısındaki kaynar su döküldü.

Olay sonrası hemen yakındaki bir hastaneye götürülen minik bebek, ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yanık ve Tedavi Merkezi'ne yönlendirildi.

Yapılan incelemelerde bebeğin çoğunluğu kolları ve bacaklarında olmak üzere vücudunun yaklaşık yüzde 27'sinin yandığı belirlendi. Burada gerçekleştirilen tedavinin ardından bebek taburcu edilirken Yanık Merkezi Sorumlusu, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Arpacık hastasının durumu ve yanık vakalarına ilişkin bilgi verdi.

Doç. Dr. Mehmet Arpacık, bebekteki yanıkların yaklaşık yüzde 80-90'ının konservatif tedavi denilen kremlerle, yanık örtüleriyle, pansumanlarla düzeldiğini açıkladı.

ÖZELLİKLE MUTFAK KAZALARINA DİKKAT

Yanık vakalarının büyük çoğunluğunu çocukların oluşturduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Arpacık, ""Dünyada da öyle aşağı yukarı Türkiye'de de tüm yanıkların yaklaşık yarısını çocuk yanıkları oluşturuyor." diyerek ailelere şu sözlerle uyarıda bulundu:

“Bunların da büyük çoğunluğunu 5 yaş altı çocuklar oluşturuyor. 5 yaş altındaki çocukların yüzde 90'dan fazlası evde ve önlenebilir ev kazaları sonucu olan yanıklardır. Çocuk yanıklarını önlemek için önlemler almamız lazım. Özellikle çocuklar tek başına mutfağa alınmamalı.”

“YANIK FAZLA DEĞİLSE 10-15 DAKİKA SU TUTUN”

Arpacık son olarak, “Eğer yanık alanı çok fazla değilse öncelikle 10-15 dakika akan musluk suyunun altına tutmalarını istiyoruz. Çok soğuk bir su, buz değil, oda sıcaklığında akan suyun altında tutmalarını istiyoruz. Temiz bir örtü üzerine örtüp en yakın sağlık kuruluşuna mümkünse bir çocuk yanık merkezine başvurmalarını rica ediyoruz.” bilgisini verdi.