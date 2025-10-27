Üzerine kaynar su dökülen çocuk hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki çocuğun üzerine kaynar su bulunan çaydanlık devrildi.

Huzur Mahallesi 39. Sokak’taki evde 2 yaşındaki Eyüpcan A.'nın mutfakta oyun oynadığı sırada piknik tüpünün üzerindeki çaydanlık üzerine devrildi.

Çaydanlıktaki kaynar su ile vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Eyüpcan A. için ailesi ambulans çağırdı. Eyüpcan A., gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından küçük çocuk Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

