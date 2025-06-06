Üzerine kurbanlık devrildi, ağır yaralandı

Burdur'un Tefenni ilçesi Seydiler köyünde kestikleri büyükbaş hayvanı traktöre bağladıkları kepçe aparatına takarak derisini yüzmeye çalışan Zübeyde K.'nın (51) üzerine bağlantı noktasındaki pimin çıkması sonucu kepçe ve büyükbaş hayvan devrildi.

Olayda ağır yaralanan talihsiz kadın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile önce Tefenni Devlet Hastanesi'ne buradan da Burdur Devlet Hastanesi sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Burdur Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri tamamlanan kadın ileri tetkik ve tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Zübeyde K.‘nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.