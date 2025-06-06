Üzerine kurbanlık düştü, ayağı kırıldı
Erzurum'da kurbanlığını kesmek için caraskal kullanan Şinasi Yıldırım'ın üzerine kurbanlık düştü. Yıldırım'ın ayağı kırıldı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde Şinasi Yıldırım isimli vatandaş büyükbaş kurbanlığını kesmek için caraskal kullandı.
Ancak kurbanlık bir anda sahibinin üzerine düştü.
AYAĞI KIRILDI
Ayağı kırılan Yıldırım, Oltu Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından Erzurum'a sevk edildi.
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