Üzerine kurbanlık düştü, ayağı kırıldı

Erzurum'da kurbanlığını kesmek için caraskal kullanan Şinasi Yıldırım'ın üzerine kurbanlık düştü. Yıldırım'ın ayağı kırıldı.

Üzerine kurbanlık düştü, ayağı kırıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde Şinasi Yıldırım isimli vatandaş büyükbaş kurbanlığını kesmek için caraskal kullandı.

Ancak kurbanlık bir anda sahibinin üzerine düştü.

AYAĞI KIRILDI

Ayağı kırılan Yıldırım, Oltu Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından Erzurum'a sevk edildi.

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