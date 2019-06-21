Gaziantep'te oyun oynarken üzerine mangal devrilmesiyle ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ejder ve Selma Bulur çifti, 2 yaşındaki çocukları Ahmet Ejder ile 16 Haziran'da Oğuzeli ilçesinde bulunan Karpuzatan piknik alanına gitti.
Burada oyun oynayan çocuğun üzerine yanmakta olan mangal devrildi.Ağır yaralanan çocuk ailesi tarafından önce Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne ardından özel bir hastaneye götürüldü.
Ahmet Ejder, hastanedeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Üzerine mangal devrilen çocuk hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde oyun oynarken üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Gaziantep'te oyun oynarken üzerine mangal devrilmesiyle ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.