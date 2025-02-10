Üzerine para saçmışlardı: Hastanede yaşlı kadına eziyet davası başladı

İstanbul'da, özel hastanedeki sağlık personelinin yaşlı bir hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından toplam 7 sanık hakkında 3'er yıldan 8'er yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istenen davanın ilk duruşması yapıldı.



Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Ali E., Nuriye K., Emrah Ö., İlknur K. ve Mert Can S. ile taraf avukatları katıldı.



Sanık Ali E. savunmasında, kayıtta belirtilen sözlerin kendisine ait olduğunu ancak suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.



Hastanın 2 yıl yoğun bakımda yattığını, Alzheimer hastası olduğunu anlatan Ali E. şöyle devam etti:



"Hasta eve çıkabilecek durumdaydı. Ancak eski banka çalışanı olduğu için hastaneyle anlaşma gereğince hastanenin yoğun bakımında kalmaktaydı. Beraatimi talep ederim. Mağdur Alzheimer hastası olduğu için ve daha önce bankada çalıştığından dolayı 'Kasadan paralarımı verin' demekteydi. Biz de bu nedenle fotokopi olarak paraları ona vermekteydik. Yataktan kalkmaması için böyle yapmaktaydık. Sonrasında spontane olarak olay gelişti. Hasta ameliyat olmaktan korkuyordu. Sondasının çıkarılıp takılmaması için kendisine zarar vermemesi amacıyla yataktan kalkmamasını sağlamak amacıyla böbrek muhabbeti oldu."

Sanıklardan İlknur K. ise görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia etti.



Görüntülerde sesinin de olmadığını, olaydan haberinin bulunmadığını, çalıştığı dönemde hiçbir zaman eziyet veya kötü muamele yapıldığını görmediğini, insanların bütün ihtiyaçlarını karşıladıklarını savunan İlknur K. suçlamaları reddetti.



Sanık Emrah Ö. de yoğun bakımda birden fazla hastanın kaldığını aktardı.



Hastalara eziyet ile kötü muamele gibi durumlara şahit olmadığını belirten Emrah Ö, "Zaten bu hasta senelerdir oradaydı. Hastaya yakın ilgi gösterilmekteydi. Doğum günlerinde hastayı kafeteryaya indirerek kutlama yapmaktaydık. Hastanın kimsesi olmadığı için ihtiyaçlarını karşılamaktaydık. Hastaya gösterdiğimiz ilgi sebebiyle yönetim katından da bize teşekkür gelmişti. Suçlamayı kabul etmiyorum." diye konuştu.



Hakim, sanık Murat Y.'nin duruşmaya zorla getirilmesine, diğer sanıklardan İrem Aysima E.'nin de gelecek celsede hazır edilmesine karar verip, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan yaşlı kadının yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğu görülen videonun sosyal medya ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından başlattığı soruşturma tamamlandı.



İddianamede, 4 şüphelinin "beden bakımından kendisini savunamayacak durumdaki mağdura karşı eziyet" suçunu işledikleri, Zeren'e hakaret ve eziyet edenlerin görüntüsünü çeken Nuriye K. ve Mert Can S'nin ise kişisel veri sayılan mağdurun görüntüsünü kayda aldıklarının anlaşıldığı ifade edildi.



Şüpheli sağlık destek personeli Murat Y'nin ise cep telefonunda mağdurun kişisel verisi olan hastane yoğun bakımındaki görüntülerinin yer aldığı kaydedilen iddianamede, şüpheliler Ali E, Emrah Ö, İlknur K. ve İrem Aysima E'nin "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan mağdura karşı eziyet" suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Diğer şüpheliler Mert Can S, Nuriye K. ve Murat Y'nin ise "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçundan 3'er yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 7'si İstanbul, biri Samsun ve diğeri de Bursa'da olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Ekim 2022'de Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.



Hakimliğe sevk edilen, aralarında yaşlı hastanın üzerine para koyduğu iddia edilen Ali E.'nin da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.



Tutuklanan 4 şüpheli, 28 Aralık 2022'de Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince yapılan tutukluluk incelemesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.