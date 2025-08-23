Üzerine parfüm sıkıp çakmak yakan çocuk yaralandı

Olay, saat 13.00 sıralarında, Mesudiye Mahallesi Saydam Sokak'taki evde meydana geldi.

İddiaya göre; Devrim A., evde bulduğu parfümü üzerine sıktıktan sonra elindeki çakmağı ateşleyince tişörtü alev aldı. Durumu fark eden ailesi tişörtteki alevi söndürdü, yaralanan Devrim A. ise özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalede göğsünde 2'nci derece yanıklar oluştuğu belirtilen Devrim, hastanede tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.