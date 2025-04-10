Üzerine tatlı şerbeti dökülen üç yaşındaki çocuk yaralandı
Üzerine ocakta kaynayan tatlı şerbeti dökülen üç yaşındaki kız çocuğu İsra K., yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan İsra, tedaviye alındı.
Siirt'te dün gece ailesinin şerbetli tatlı yapmak için ocağa koyduğu tencere, İsra K.'nin üzerine devrildi.
Ailenin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edilirken, İsra ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine kaldırıldı.
VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU
Vücudunda yanıklar oluşan İsra, tedaviye alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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