Üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Konya’da, oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen Suriye uyruklu Meral El Hıdır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 16.04.2022 - 17:12

Üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

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'da üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki meral hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, çiftçilik yapan Ahmet El Hıdır’ın kızı Meral'in üzerine, evde oyun oynarken televizyon düştü.

İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Meral'i ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Meral El Hıdır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

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