Üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki Ferhat öldü

DHA 06.10.2021 - 16:16
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, oyun oynarken üzerine televizyon devrilen Ferhat Çakmak (4), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, bu sabah Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana geldi.
İddiaya göre evde oyun oynayan Ferhat Çakmak'ın üzerine televizyon düştü. Ailesi Ferhat'ı ağır yaralı kurtararak, sağlık ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı Ferhat, ambulansla kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Ölümüyle ailesi ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı Ferhat Çakmak'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.