İzmir'in Kiraz ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre odadaki televizyonun başına düşmesi sonucu öldü.
Akpınar Mahallesi'nde yaşayan Ersin-Songül Ç. çifti, çocukları 4 yaşındaki Kamil Efe'nin başına televizyon düşerek yaralandığı ihbarıyla sağlık ekipleri ve jandarmayı aradı.
Başından yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Jandarmanın ifadelerine başvurduğu anne ve babanın, çocuklarının bir süre yalnız kaldığı odada oyun oynadığı sırada televizyona asılarak üzerine düşürdüğünü belirttikleri öğrenildi.
Çocuğun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından aile tarafından teslim alınarak Akpınar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'de 4 yaşındaki Kamil Efe, odada oyun oynadığı sırada başına televizyon düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
İzmir'in Kiraz ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre odadaki televizyonun başına düşmesi sonucu öldü.