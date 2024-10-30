Üzerine tomruk düşen işçi bir aylık yaşam savaşını kaybetti
Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki orman deposunda, üzerine tomruk düşmesi sonucu yaralanan bir yıllık evli Muhammet Güney, bir aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ulus Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Zafer Orman Deposu'nda çalıştığı sırada, Muhammet Güney'in üzerine tomruk devrildi.
Mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan orman işçisi, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Güney, bir aydır tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen, sabaha karşı hayatını kaybetti.
Güney'in bir yıl önce evlendiği öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Bartın