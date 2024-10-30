Üzerine tomruk düşen işçi bir aylık yaşam savaşını kaybetti

Ulus Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Zafer Orman Deposu'nda çalıştığı sırada, Muhammet Güney'in üzerine tomruk devrildi.

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan orman işçisi, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Güney, bir aydır tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Güney'in bir yıl önce evlendiği öğrenildi.