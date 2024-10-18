Üzerlerinde uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan 3 kişi gözaltına alındı.

Üzerlerinde uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede yaptıkları faaliyette 3 şahsın üzerinde ve aracında yaptıkları aramada, 49,8 gram bonzai, 7,1 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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