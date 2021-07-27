Uzlaşma sağlandı: İBB'den 397 taksiye şartlı izin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, güzergâh kullanım izin belgeleri askıya alınan 397 taksi ile ilgili konunun taraflarıyla bir araya geldi.



Taksimetre entegrasyonu konusunda uzlaşmanın sağlandığı toplantıda, havalimanında çalışan taksilerin geçici çalışma belgeleri entegrasyon sağlanana kadar tekrar aktif edildi.



İBB, UKOME tarafından daha önce belirlenen şartları uygulamadığı gerekçesiyle, İstanbul Havalimanı’nda çalışan 397 aracın güzergah kullanım izin belgelerini askıya almıştı.