Uzman çavuş, bacanağını öldürdükten sonra intihar etti

Tekirdağ'da görev yapan uzman çavuş Mesut Yurt (39), 15 günlük yıllık izne ayrıldıktan sonra bacanağı Hakan Altunkaş'ı (47) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı. Yurt, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Altunkaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Mesut Yurt'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

İddiaya göre, Mesut Yurt'un yaklaşık 3 yıldır eşinden ayrı yaşadığı ve olay günü boşanma davasının bulunduğu öğrenildi. Altunkaş'ın, nikah öncesi Yurt'a evlilik sözleşmesi niteliğinde bir senet imzalattığı ve bu nedenle taraflar arasında uzun süredir husumet bulunduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı.