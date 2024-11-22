Uzman çavuş evinde ölü bulundu

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Saftekin Mahallesi'nde Jandarma Uzman Çavuş Mustafa A. (24), evinde ölü bulundu.

Uzman çavuş evinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malazgirt İlçe Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş Mustafa A.'nın cansız bedeni evinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen olay inceleme ekipleri, evde detaylı incelemelerde bulundu.

İlk bulgular, Mustafa A.'nın silahlı saldırı sonucu vurulmuş olabileceği ihtimalini ortaya koyarken, kesin nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Uzman Çavuş Mustafa A.’nın nişanlı ve Nevşehir nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Süleyman Soylu ile Sırrı Süreyya Önder arasında gülümseten diyalog

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...