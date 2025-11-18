Uzman çavuş evinde ölü bulundu

Giresun'un Görele ilçesinde Uzman Çavuş V. U. C.'nin evinden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan V. U. C., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kendi silahıyla intihar etmiş olabileceği üzerinde durulan uzman çavuşun kesin ölüm sebebinin yapılacak incelemeler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. Uzman Çavuş V. U. C.'nin Mersin nüfusuna kayıtlı olduğu ve uzun süredir Görele İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı bildirildi.